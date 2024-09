Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (30/9)

Estamos nos preparamos para atravessar um eclipse poderoso em Libra, um evento que marca o início de revelações profundas, cujos desdobramentos serão sentidos ao longo dos próximos seis meses. Algo importante pode ser descoberto ou revelado, e talvez você precise encarar aquilo que estava evitando ver.



A segunda-feira amanhece com um aspecto harmonioso entre Marte e Saturno, pedindo maturidade e responsabilidade nas suas ações. Chegou a hora de agir com base no que você já sabe, sem mais se enganar ou empurrar as situações com a barriga. No fim do dia, Sol e Mercúrio se encontram em Libra, trazendo clareza e verdade às suas conversas. Não fuja das verdades que estão vindo à tona, pois elas serão essenciais para o seu crescimento.

Áries

O eclipse em Libra vai iluminar suas relações, trazendo à tona questões sobre equilíbrio e parcerias. Pode ser o momento de ver algo que você vinha ignorando. Marte e Saturno pedem ação responsável. Encare os fatos e seja honesto com quem está ao seu lado.

Touro

O eclipse afeta seu bem-estar e sua rotina. O que você vinha ignorando na sua saúde ou no trabalho? Chegou a hora de organizar sua vida com maturidade. Não fuja das responsabilidades; faça ajustes necessários e se permita ver o que precisa ser transformado.

Gêmeos

Sua criatividade e seus relacionamentos amorosos podem ser impactados por esse eclipse. Algo pode ser revelado, e será necessário maturidade para lidar com os sentimentos. Marte e Saturno pedem que você tome decisões claras, sem se iludir. Seja verdadeiro consigo mesmo.

Câncer

O eclipse em Libra atinge sua vida familiar e questões emocionais profundas. Você pode ser levado a lidar com verdades que estava ignorando. Marte e Saturno pedem que você aja com sabedoria e responsabilidade. Não adie mais as conversas que precisam ser feitas.

Leão

Sua comunicação e forma de se expressar estão sob os holofotes do eclipse. Algo que você não queria enxergar pode aparecer, e será necessário lidar com isso. Marte e Saturno pedem que você aja com maturidade ao falar a verdade. Seja claro e honesto.

Virgem

Questões financeiras e de valor pessoal podem vir à tona com esse eclipse. Pode ser o momento de enfrentar medos relacionados à estabilidade. Marte e Saturno sugerem que você aja com responsabilidade e sabedoria. Não fuja das verdades financeiras.

Libra

O eclipse no seu signo traz à tona questões pessoais e de identidade. Algo importante sobre você pode ser revelado, exigindo mudanças. Marte e Saturno pedem ação prática e madura. Não ignore os sinais que mostram o que precisa ser ajustado em sua vida.

Escorpião

O eclipse mexe com seu inconsciente, trazendo à tona verdades ocultas. Pode ser um bom momento para encarar medos ou padrões que você evitava. Marte e Saturno pedem que você aja com responsabilidade, sem se deixar levar por autoenganos. Cuide de si mesmo.

Sagitário

Amizades e projetos coletivos são impactados pelo eclipse. Pode haver revelações sobre quem está ao seu lado e com quem você pode contar. Marte e Saturno pedem que você tome atitudes maduras em seus relacionamentos sociais. Seja fiel a quem realmente importa.

Capricórnio

O eclipse coloca sua carreira e imagem pública sob os holofotes. Pode ser o momento de encarar verdades sobre sua trajetória. Marte e Saturno pedem que você aja com sabedoria e responsabilidade profissional. Encare os desafios com maturidade.

Aquário

Sua visão de mundo e crenças podem ser questionadas com esse eclipse. Pode ser a hora de abrir os olhos para novas possibilidades e realidades. Marte e Saturno pedem que você aja com maturidade ao expandir seus horizontes. Não fuja das verdades que surgirem.

Peixes

O eclipse traz à tona questões financeiras compartilhadas ou emocionais profundas. Verdades podem ser reveladas sobre suas relações de poder ou sobre como você lida com o dinheiro. Marte e Saturno pedem que você aja com maturidade e responsabilidade emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.