Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (29)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (29). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo.

O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com reportagens especiais e as notícias que mais repercutiram na semana.

O dominical vai focar no caso da prisão de Deolane Bezerra e do pedido de prisão do cantor Gusttavo Lima. A equipe do Fantástico teve acesso à investigação completa e vai mostrar detalhadamente o que as provas revelam.

Que horas começa o Fantástico hoje (29)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay e está previsto para acabar às 23h30.

