MC Ryan SP se pronuncia após repercussão de vídeo agredindo companheira: 'Vou dar a volta por cima'

MC Ryan SP publicou um vídeo em suas redes sociais, nas primeiras horas deste domingo (6), para se desculpar publicamente pelas agressões que cometeu contra sua companheira, a influenciadora Giovanna Roque, e que foram expostas na imprensa.

Nos 'Stories' do Instagram, além do vídeo do pronunciamento, o funkeiro também publicou uma foto com Giovanna e a filha do casal e escreveu: "Tudo vai passar". Antes, ele havia postado uma foto com Neymar dizendo que era "filho de Deus".

"Não fui um cara leal à minha família, ao meu relacionamento. Dei brecha para que acontecessem certos tipos de coisas que fugiram do meu controle e do controle da minha companheira. Quero dizer que estou arrependido, estou triste. De um dia para o outro minha vida mudou. Que essa tempestade que está passando pela minha vida agora sirva de aprendizado", disse ele.

Ryan afirmou ainda que, após uma breve pausa nas redes sociais, voltará a fazer publicações constantemente. "Vou continuar minha vida normal. Quem estiver aqui para me atacar, infelizmente, vou só ver e não vou responder. Quem estiver aqui para somar, estamos juntos", comentou.

'Vou dar a volta por cima', disse o cantor

No vídeo, o cantor também afirma que não era bem aconselhado por amigos e que não é uma "pessoa ruim, uma pessoa má". "Errei e estou muito, muito arrependido. Vou dar a volta por cima. Não sou um cara ruim. Eu e minha esposa ainda estamos juntos", disse ele.

Ryan reconheceu que o que fez foi "inadmissível", mas pediu aos seguidores para, quem fosse julgá-lo, entender que ele é um "ser humano" e é "falho".

Além disso, o funkeiro comentou que está sendo "vigiado" por quase oito meses por alguém com acesso à vida íntima da família. "Não é um caso que a gente vai falar sobre agora, mas é um caso que, futuramente, talvez essa pessoa possa me envergonhar vazando alguma foto íntima", adiantou o cantor.

Sobre a discussão que antecedeu as agressões, Ryan disse que aconteceu cerca de cinco meses atrás por causa de erros dele. "Fui um moleque, um cara sem noção", reconheceu. "Daqui para a frente vou ser uma pessoa melhor. [...] Que esse vídeo sirva de superação para mim", acrescentou.

Até a publicação desta matéria, o vídeo tinha mais de 9,6 milhões de visualizações.