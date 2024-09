Após vídeos agredindo mulher, MC Ryan SP tem show cancelado no Paraná

Após a divulgação de vídeos do funkeiro MC Ryan SP agredindo a esposa, a influenciadora Giovanna Roque, o show que ele faria na "Maringá Folia", no Paraná, foi cancelado pela produtora do evento. A apresentação do artista ocorreria neste sábado (28).

Em nota publicada nas redes sociais nessa sexta-feira (27), a Euphoria Eventos informou que, "assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente".

"Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro", complementou a nota.

Ainda segundo a produtora, a organização está trabalhando para ajustar o lineup e "garantir a melhor experiência possível ao público".

Entenda o caso

Nessa sexta-feira, o colunista Leo Dias publicou a captura de tela de um câmera de segurança de um closet, no momento em que o artista dá um chute na companheira. Ela é mãe de uma filha dele.

Em entrevista ao colunista, Ryan confirmou a agressão: "Sei que errei". Ele solicitou que o caso não fosse exposto, para "não acabar com sua carreira".

“Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”, disse o funkeiro.

A agressão aconteceu no dia 21 de abril deste ano. Ryan SP desativou o Instagram após a repercussão.

Giovanna Roque defende Ryan

A esposa de MC Ryan o defendeu em live no Instagram . Ela disse que durante uma briga do casal, ela quebrou o celular do funkeiro e foi "pra cima dele".

"O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve, tá? O Ryan tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele, e aí ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e ele acabou vindo pra cima de mim também, porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura pro inimigo, isso nunca aconteceu antes", disse.

As imagens teriam sido vazadas porque o sistema de segurança da residência do casal teria sido hackeado.