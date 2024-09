Ator que interpretou mesmo personagem em 'Days of Our Lives' por 38 anos morre aos 70

O ator Drake Hogestyn, morreu nesse sábado (28), aos 70 anos de idade. Drake interpretou o personagem John Black, em 'Days of Our Lives' durante 38 anos.

A morte foi confirmada pela família do artista. Drake estava com câncer no pâncreas e, segundo parentes, tinha sido pego de surpresa com o diagnóstico da doença.

"É com pesar que anunciamos a morte de Drake Hogestyn. Ele foi pego de surpresa com o diagnóstico de câncer, mas enfrentou o desafio com força e determinação. Depois de uma luta inacreditável, morreu pacificamente, cercado pelas pessoas que amava", disse a família, em nota.

A família prestou homenagem a Drake e disse que irá sentir sua falta.

"Ele era o marido, avô e ator mais incrível de todos. Amava atuar para o público de 'Days' e compartilhar o palco com o melhor elenco, equipe e produção do entretenimento. Nós o amamos e vamos sentir sua falta por todos os dias de nossas vidas", disseram.

Ele estava casado há 37 anos, tendo quatro filhos e sete netos.

NOVELA

'Days Of Our Lives' é uma das novelas mais longas do mundo. Está no ar há 59 anos, desde 1965.