Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de setembro

O sábado começou intenso, com uma quadratura da Lua em Leão e Urano em Touro, trazendo uma reviravolta interna que pode te pegar de surpresa. Alguma situação que você não tinha percebido pode vir à tona de repente. Além disso, o Sol conversa com os nodos lunares, revelando que, por mais que você tente esconder o que está se passando dentro de você, tudo vem à luz. O momento pede calma e controle emocional. Apesar da vulnerabilidade que sentimos, é hora de tomar as rédeas da sua vida. Não entregue seu poder a ninguém; você não precisa depender de outras pessoas para seguir em frente.



Com a Lua entrando no signo de Virgem, o conselho é: Cuide das suas emoções, organize o que está dentro de você e lembre-se que sua força está em saber que você tem o comando da sua vida. E continue confiando e acreditando que tudo vai dar certo.

Signo de Capricórnio hoje

Como estão suas metas, capricorniano(a)? O dia pede que você pare de controlar o que não pode ser controlado. Solte as rédeas um pouco e confie no processo. A entrada da Lua em Virgem ajuda você a organizar as emoções de uma maneira prática e funcional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.