Morre John Ashton, ator de 'Um Tira da Pesada', aos 76 anos

O ator John David Ashton morreu por um quadro de câncer, em Fort Collins, em Colorado, nos Estados Unidos. O falecimento foi na quinta-feira (16), mas só foi divulgado pelo site TMZ neste domingo (29).

"John morreu pacificamente na quinta-feira em Ft. Collins, Colorado, após uma batalha contra o câncer", disse o representante do ator, Alan Somers, ao portal de notícias sobre celebridades.

O ator ficou conhecimento no mundo por atuar como o sargento John Taggart nos filmes "Um Tiro da Pesada", ao lado de Eddie Murphy.

Mais de 200 produções na carreira

Legenda: John Ashton em cena de 'Um Tira da Pesada' Foto: Reprodução/YouTube

Durante 50 anos em Hollywood, John apareceu em mais de 200 produções de cinema, TV e teatro.

A produção mais recente do ator foi no filme "Um Tira da Pesada 4: Axel Foley" (2024). Ele também participava como apresentador do programa "Ashton and Davis Show na 870 ESPN Radio".

"John deixa para trás um legado de amor, dedicação e serviço. Sua memória será para sempre valorizada por sua esposa, filhos, netos, bem como por seu irmão, irmãs, sua família extensa e todos que o amavam. O impacto de John no mundo será lembrado e celebrado para as próximas gerações", informou o representante do ator.