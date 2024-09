Morre Kris Kristofferson, ator de 'Nasce Uma Estrela', aos 88 anos no Havaí

O ator, cantor e compositor norte-americano, Kris Kristofferson, morreu aos 88 anos, nesse domingo (29), em Maui, no Havaí, conforme um comunicado divulgado pela família.

Ele ficou conhecido especialmente por interpretar o astro de rock John Howard no filme "Nasce Uma Estrela", de 1976, em que contracenou com Barbra Streisand. O papel lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical.

Além dessa versão, o longa original, de 1937, teve outros remakes, em 1954 e em 2018, quando estrelaram Lady Gaga e Bradley Cooper.

Entre seus diversos trabalhos, também esteve no elenco da trilogia "Blade", lançada nos anos 2000, e "Planeta dos Macacos", de 2001.

Kris Kristofferson também foi um músico renomado: recebeu 13 indicações e ganhou três prêmios no Grammy ao longo dos anos. Suas músicas foram regravadas por nomes como Gladys Knight, Johnny Cash e Ray Price.

Ele deixa a esposa, Lisa; oito filhos e sete netos, que assinaram uma declaração pública sobre o falecimento, conforme dados do O Globo: "Somos todos muito abençoados pelo tempo que passamos com ele. Obrigado por amá-lo todos esses anos, e quando você vir um arco-íris, saiba que ele está sorrindo para todos nós.”

Colegas de elenco, fãs e outros cantores prestaram homenagem ao artista após o anúncio da sua morte, entre eles está Barbra Streisand, a companheira de cena dele em "Nasce uma Estrela".

"A primeira vez que vi Kris se apresentando no clube Troubadour em Los Angeles, soube que ele era especial. Descalço e dedilhando seu violão, ele parecia a escolha perfeita para um roteiro que estava desenvolvendo, que eventualmente se tornou 'Nasce uma Estrela'", escreveu a atriz nas redes sociais.

A cantora Dolly Parto também lamentou a partida do “grande amigo”, com quem cantou duetos como “From Here to the Moon and Back” e “Put It Off Until Tomorrow”. “Que grande perda, que grande escritor, que grande ator, que grande amigo”, disse.