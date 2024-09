CAPTEI: Bodas de Porcelana conduzem noite inesquecível no Cipriani

Na noite de quarta-feira, 25, o restaurante Cipriani, localizado no histórico Copacabana Palace, foi o cenário de uma celebração inesquecível. Rodrigo e Carla Nogueira comemoraram suas bodas de porcelana, marcando duas décadas de casamento com uma noite repleta de surpresas e emoções.

Carla Nogueira foi surpreendida ao chegar ao evento acreditando que participaria do noivado de um casal carioca. No entanto, a surpresa maior foi ao descobrir que, na verdade, estava chegando para comemorar seus 20 anos de casamento com o médico Rodrigo Nogueira. O evento, meticulosamente organizado por Rodrigo com a colaboração das filhas, que permaneceram em Fortaleza, e das amigas de Carla, garantiu um suporte carioca que fez toda a diferença.

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira Foto: Miguel Sá

A celebração teve como pano de fundo o restaurante Cipriani, conhecido por sua atmosfera romântica e luxuosa. O chef italiano Nello Cassese apresentou um menu degustação combinando produtos italianos com ingredientes locais. Toque contemporâneo às especialidades napolitanas e piamontesas. Das janelas do restaurante, a vista linda para a piscina do Copacabana Palace, discretamente iluminada, acrescentando um toque especial à noite.

Legenda: Bodas de Porcelana Rodrigo e Carla Nogueira Foto: Miguel Sá

Além da gastronomia requintada, a noite foi marcada por momentos de diversão e surpresas para Carla, que não apenas foi cercada pelo carinho dos amigos, mas também recebeu um presente inesquecível durante o corte do bolo: uma pulseira cravejada de diamantes da Tallis Jóias.

Legenda: Bodas de Porcelana Rodrigo e Carla Nogueira Foto: Miguel Sá

Rodrigo Nogueira demonstrou um verdadeiro exemplo de dedicação e amor, ao organizar todos os detalhes para homenagear sua esposa. Os convidados, por sua vez, sentiram-se extremamente privilegiados por fazer parte de um momento tão significativo na vida do casal.

Legenda: Bodas de Porcelana Rodrigo e Carla Nogueira Foto: Miguel Sá

As bodas de porcelana de Rodrigo e Carla Nogueira foram, sem dúvida, um evento emocionante e inspirador, que celebrou não apenas o amor e a cumplicidade do casal, mas também a importância da família e dos amigos na construção de um vínculo duradouro e feliz.

Legenda: Rodrigo e Carla Nogueira Foto: Miguel Sá

Veja alguns momentos captados por Miguel Sá:

