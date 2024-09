Filha de Schumacher tem casamento luxuoso com celulares vetados na Espanha; veja detalhes

Gina Schumacher, filha do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, se casou com Iain Bethke em uma cerimônia repleta de regras para os convidados e segredos. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (27), em uma luxuosa mansão avaliada em 27 milhões de libras, cerca de R$ 196 milhões, na Espanha.

De acordo com relatos colhidos pela imprensa internacional, os convidados foram proibidos de usarem celulares dentro da mansão, para evitar que imagens dos quartos fossem vazadas. Apenas uma fotografia da cerimônia foi tornada pública, divulgada pela própria Gina no Instagram. “Sempre sim para você, sim para sempre”, escreveu a atleta.

Gina e Ian estão juntos há sete anos, quando posaram pela primeira vez juntos em uma premiação em Munique. A filha de Schumacher ainda teve direito a uma despedida de solteira, realizada na última sexta-feira (26), segundo o Última Hora.

Michael Schumacher pode ter ido ao casamento

O jornal alemão Bild cita que a participação de Michael Schumacher no evento foi “muito provável”. O piloto alemão não aparece em público desde 2013, após se acidentar gravemente nos Alpes Franceses.

Desde o ocorrido, a família de Schumacher mantém seu estado de saúde em completo sigilo. A última notícia pública sobre o estado de saúde do piloto foi em 2014, quando foi informado que ele havia saído do coma induzido que estava desde o acidente.

Em entrevista ao CNN Esportes S/A, o piloto brasileiro Felipe Massa revelou que recebe atualizações frequentes do estado de saúde de Schumacher e que até recebeu autorização da família para visitá-lo.

“Foi sim [permitido]. Eu sei como ele está através de outras pessoas como o Jean Todt, que é uma pessoa que está sempre na casa do Schumacher e tem uma relação muito boa com a família, tanto com a esposa, a Corinna Schumacher, e com os filhos também. Então eu sei como as coisas estão indo através de outras pessoas. Respeito totalmente a decisão da família”, comentou.