Galvão Bueno diz que Fortaleza ‘está na briga pelo título’ após vitória sobre o Cuiabá

Galvão Bueno, narrador esportivo, afirmou que o Fortaleza está vivo na luta pelo título da Série A do Brasileirão 2024. Galvão fez uma publicação em suas redes sociais destacando a vitória do Tricolor do Pici sobre o Cuiabá, no último domingo (29).

“E o Fortaleza está na briga pelo título!! Vitória importante do Laion contra o Cuiabá por 1 a 0!! Colou em Botafogo e Palmeiras!!”, disse Galvão Bueno em postagem em seu perfil oficial na rede social Instagram.

O Fortaleza ocupa atualmente a terceira colocação na Série A do Brasileirão 2024, somando 55 pontos. Está atrás de Palmeiras, na segunda colocação com 56 pontos, e de Botafogo, na liderança com 57 pontos.

O Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira (4), quando visita o Grêmio pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida acontece em Porto Alegre (RS).