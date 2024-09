Fortaleza x Cuiabá: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Cuiabá entram em campo neste domingo (29) em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR

A partida vai passar na TV Verdes Mares, Sportv, Premiere e Amazon Prime. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço vem de eliminação na Copa Sul-Americana para o Corinthians nas quartas de final, com dura derrota por 3 a 0 em Itaquera.

Com isso, o Fortaleza terá apenas a Série A do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Em 3º lugar com 52 pontos, o Leão está 4 do líder Botafogo e tem 11 jogos para continuar lutando pelo título.

Legenda: O Fortaleza é o melhor mandante da Série A e está invicto em casa com 11 vitórias e 3 empates Foto: KID JUNIOR / SVM

Na rodada anterior pela Série A, o Leão goleou o Bahia por 4 a 1 e se mantém como melhor mandante na competição e invicto. São 11 vitórias e 3 empates, com um aproveitamento de 85,7%.

O técnico Juan Pablo Vojvoda sabe que terá pelo menos quatro desfalques para a partida. O atacante Moisés e o volante Sasha, estão no departamento médico, o artilheiro do time da temporada, com 23 gols, Juan Martín Lucero tomou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e está fora, e o volante Zé Welison cumpre suspensão automática pela expulsão contra o Bahia.

A lista pode ficar ainda maior, se o lateral-esquerdo Bruno Pacheco não ganhar condições de jogo até domingo.

COMO CHEGA O CUIABÁ

O Dourado é o vice-lanterna da Série A com 23 pontos, 5 do Vitória, primeiro time fora do Z4. A equipe tem a volta de dois jogadores importantes: o zagueiro Marllon, recuperado de lesão e o atacante Isidro Pitta, que cumpriu suspensão na última partida anterior da Série A.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Mancuso (Felipe Jonatan); Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes, Renato Kayzer. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Cuiabá:

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson e Pitta. Treinador: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x CUIABÁ

Data: 21/09/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Arbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim - AL

Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA) - MG

Arbitro Assistente 2: Rafael Trombeta - PR

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA) - SC