Fortaleza se aproxima de Libertadores e caminha para novos recordes na Série A; veja marcas

O Fortaleza venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (29), na Arena Castelão, e caminha para uma nova campanha histórica na Série A do Brasileiro. Restando 10 rodadas para o fim da competição em 2024, o Leão é o 3º colocado, com 55 pontos, atrás apenas de Palmeiras (56) e Botafogo (57). Assim, se aproxima de passar dois recordes absolutos no Brasileirão.

Para além de se manter como postulante ao título, o clube pode ser o representante do Nordeste com melhor colocação final e também com a maior pontuação na Série A da era dos pontos corridos.

Legenda: O Fortaleza está próximo do líder Botafogo na Série A restando 10 jogos Foto: reprodução / SrGoool

A 1ª marca é do próprio Fortaleza. Em 2021, o time terminou em 4º colocado, com 58 pontos e um aproveitamento de 50,9%. A presença no G-4 foi a consolidação de um projeto consistente do clube.

O outro recorde também próximo é, hoje, dividido entre Vitória-BA e Sport: 59 pontos, a maior pontuação de um nordestino na Série A dos pontos corridos. Para atingir isso, o Leão precisa de mais quatro pontos nos próximos jogos, onde disputa 30. Logo, é somar uma vitória e um empate.

Legenda: Hércules garantiu a vitória do Fortaleza contra o Cuiabá Foto: Ismael Soares / SVM

O Vitória-BA conseguiu em 2013, terminando em 5º. Já o Sport foi em 2015, quando ficou em 6º.

Deste modo, o desfecho pode eternizar uma nova campanha sob o comando do argentino Vojvoda. Com uma temporada permeada de conquistas, mas também frustrações, o Leão pode encerrar o ano com uma sensação de euforia a depender do rendimento do Brasileirão, firmado novamente no G-4.

Meta da Libertadores

O CEO do Fortaleza Marcelo Paz revelou que a meta do Fortaleza no fim da Série A é de 64 pontos. A pontuação seria a necessária, na atual edição do Brasileirão, para confirmar uma vaga no G-4.

Como consequência, garante vaga na Libertadores. Logo, restam nove pontos, ou seja, três vitórias.

A campanha histórica de 2021 terminou com a classificação inédita do Fortaleza à Libertadores. Em 2022, participou pela 1ª vez e deixou a competição nas oitavas. Em 2023, voltou ao torneio, mas caiu na pré-Libertadores e se transferiu para a Copa Sul-Americana, onde encerrou como vice-campeão.

Próximos 10 jogos do Fortaleza na Série A

04.10 - Grêmio x Fortaleza | Arena do Grêmio, às 21h30

16.10 - Fortaleza x Atlético-MG | Arena Castelão, às 21h45

26.10 - Palmeiras x Fortaleza | A definir

06.11 - Juventude x Fortaleza | A definir

13.11 - Fortaleza x Vasco | A definir

20.11 - Fluminense x Fortaleza | A definir

24.11 - Fortaleza x Flamengo | A definir

01.12 - Vitória-BA x Fortaleza | A definir

04.12 - Atlético-GO x Fortaleza | A definir

08.12 - Fortaleza x Internacional | A definir