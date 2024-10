Em recuperação de cirurgia, goleiro Richard, do Ceará, faz agradecimento nas redes sociais

Após realizar a cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles do pé esquerdo na semana passada, o goleiro Richard, do Ceará, iniciou o processo de recuperação com fisioterapia no clube esta semana. Ele ficará sob os cuidados dos médicos do Vovô por 5 a 6 meses.

Nas redes sociais, o camisa 1 do Vovô postou um vídeo, nesta terça-feira (1), agradecendo as mensagens que recebeu após ter se lesionado na partida contra o Coritiba, na 27ª rodada da Série B. O goleiro, no entanto, não comentou sobre a cirurgia a qual foi submetido ou sobre o protocolo de recuperação.

Estou passando aqui para agradecer por todas as mensagens de apoio, de carinho que tive nesses últimos dias. Apesar desse momento delicado; mas faz parte da vida, dos processos. Creio que Deus está no comando de tudo e logo, logo vou estar de volta fazendo o que eu mais gosto. Por enquanto, vou estar na torcida, juntos agora do lado de fora, torcendo pelos nossos guerreiros, que a gente possa conquistar o acesso e muitas alegrias para a Nação Alvinegra Richard, goleiro do Ceará Em vídeo publicado nos stories do Instagram

O contrato dele com o Ceará se encerra no fim do ano, mas por conta da lesão o vínculo dele com o Vovô será estendido até que ele esteja 100% para voltar a jogar. Há seis anos em Porangabuçu, Richard disputou 39 partidas com a camisa alvinegra nesta temporada.