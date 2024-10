Fortaleza anuncia criação de equipe de vôlei para categorias de base masculino e feminino

O Fortaleza anunciou, na tarde desta terça-feira (1º), a criação da sua equipe de vôlei masculino e feminino. Segundo o clube, neste primeiro momento, apenas as categorias de base masculina (com as categorias Sub-17 e Sub-19) e feminino (com o Sub-15 e Sub-17) estarão disponíveis.

Conforme o anúncio do Leão, as seletivas para as determinadas categorias serão abertas em breve, com as datas sendo reveladas através das redes sociais do clube. Nos comentários do post, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, comemorou a criação deste novo projeto. “Vamos @fortalezavoleibol!”, comentou Alex.

Além da equipe de vôlei, o Fortaleza Esporte Clube abrange outras 19 modalidades no âmbito esportivo, sendo: futebol (masculino e feminino), futebol americano, handebol (masculino e feminino), futsal, karatê tradicional, karatê, natação paralímpica, natação em águas abertas, skate street, rally, basquete em cadeiras de rodas, basquete, vôlei feminino, vôlei de praia, hóquei sobre patins, ciclismo, surfe, power soccer e EFootball (eSports).