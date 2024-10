Mancuso destaca qualidade do elenco do Fortaleza e motivação na busca por título do Brasileiro

Reforço do Fortaleza, Eros Mancuso foi apresentado nesta terça-feira (1), no Pici. O lateral-direito, que também joga na esquerda, falou da possibilidade de atuar nos dois lados do campo e ressaltou a qualidade do grupo Tricolor, que briga pelo título do Brasileiro. O jogador também lembrou da eliminação na Sul-Americana.

"A verdade é que nos Estudiantes eu já havia jogado muitas partidas de três, mas sinto uma comodidade. Mudo de posição quando a equipe necessita. Estarei à disposição onde a equipe precisar de mim. Vou tentar fazer da melhor maneira", afirmou o atleta.

Em terceiro na tabela do Brasileiro, o Leão do Pici soma 55 pontos. O time é superado apenas por Palmeiras (56), em 2º, e Botafogo (57), em primeiro. Depois da eliminação para o Corinthians na Sul-Americana, o grupo segue firme no sonho de levantar a taça inédita.

"Creio que temos um grande grupo, com grandes jogadores. Temos que ir passo a passo, pensar no Grêmio. Creio que partida a partida, buscando os resultados, podemos conquistar. É uma equipe com muitas características, jogadores muito bons e não à toa compete pelo primeiro lugar e isso é lindo", reforçou.

"Quando cheguei aqui, sabia que o clube estava brigando por grandes coisas. Me senti muito motivado, sigo pensando o mesmo. O grupo sentiu muito a eliminação mas, por sorte, se recuperou rápido e o triunfo contra o Cuiabá foi uma demonstração de que o grupo está inteiro", completou.

O elenco se reapresentou nesta terça-feira com foco no duelo contra o Grêmio. As equipes se enfrentam na sexta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

