Fortaleza pode alcançar ‘número mágico’ para título se repetir 1º turno contra próximos adversários

A dez jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está em terceiro lugar na tabela com 55 pontos e mantém vivo o sonho do título. O Tricolor do Pici terá pela frente uma sequência difícil contra Grêmio, Atlético, Palmeiras, Juventude, Vasco, Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético-GO e Internacional. No primeiro turno, o grupo comandado por Vojvoda venceu sete desses adversários e volta a encontrar as mesmas equipes na reta final da competição. Se repetir a campanha, pode alcançar número mágico para taça inédita.

Entre a 10ª e a 19ª rodadas, o Tricolor do Pici conquistou seis das seis vitórias como mandante contra essas equipes. O único resultado positivo nos domínios do adversário ocorreu no Maracanã, contra o Flamengo, na reta final do primeiro turno. As duas derrotas do time foram diante de Vasco e Internacional, fora de casa. Ao todo, o grupo somou 22 pontos em 30 disputados, incluindo o empate contra o Atlético-MG,

Nesta reta final da competição, o Fortaleza terá pela frente seis jogos como mandante e quatro como visitante. Para conquistar o título, a equipe comandada por Vojvoda precisa chegar aos 77 pontos, o que corresponde a 7 vitórias e um empate nesses últimos dez confrontos, campanha idêntica a do primeiro turno contra os mesmos oponentes.

Próximo adversário do Leão, o Grêmio está em 13º na tabela e vem de um empate. No primeiro duelo entre as equipes, o time cearense venceu o gaúcho por 1 a 0. Em seguida encara o Galo e depois o vice-líder Palmeiras, adversário direto, que até esta segunda-feira (30), tem um ponto a mais (56) que o Tricolor na tabela.



ÚLTIMOS DEZ JOGOS DO BRASILEIRO

29ª rodada - Grêmio x Fortaleza

30ª rodada - Fortaleza x Atlético-MG

31ª rodada - Palmeiras x Fortaleza

32ª rodada - Juventude x Fortaleza

33ª rodada - Fortaleza x Vasco

34ª rodada - Fluminense x Fortaleza

35ª rodada - Fortaleza x Flamengo

36ª rodada - Vitória x Fortaleza

37ª rodada - Atlético-GO x Fortaleza

38ª rodada - Fortaleza x Internacional

RESULTADOS CONTRA AS DEZ EQUIPES - 1º TURNO

10ª rodada - Fortaleza 1 - 0 Grêmio

11ª rodada - Atlético-MG 1 - 1 Fortaleza

12ª rodada - Fortaleza 3 - 0 Palmeiras

13ª rodada - Fortaleza 2 - 1 Juventude

14ª rodada - Vasco 2 - 0 Fortaleza

15ª rodada - Fortaleza 1 - 0 Fluminense

16ª rodada - Flamengo 1 - 2 Fortaleza

17ª rodada - Fortaleza 3 - 1 Vitória

18ª rodada - Fortaleza 3 - 1 Atlético-GO

19ª rodada - Internacional 2 - 1 Fortaleza

*Venceu 7 - 6 em casa e 1 fora // Perdeu 2 - fora de casa // Empatou 1 - fora de casa