Ceará vence UDA por 3x1 e respira na luta pela permanência no Brasileiro A2 Feminino

O Ceará conquistou sa segunda vitória na Série A2 do Campeonato Brasileiro ao bater o UDA/AL por 3 a 1 neste domingo (3), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE), em partida válida pela 7ª rodada.

Luzia, Leidiane e Kaillany marcaram os gols das Meninas do Vozão, enquanto Índia descontou para as alagoanas.

Respiro pelo Z2 e perto do G8

Com o resultado, a equipe comandada por Erivelton Viana chegou aos sete pontos, saltando da 13ª para a 10ª colocação na tabela de classificação.

Em sete partidas, o Time do Povo soma duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

A campanha do Vovô permite que a equipe sonhe com G8 e ganhefôlego na luta pela permanência.

Ao vencer um confronto direto na luta pela permanência, o Vovô abriu 7 pontos para o Z2.

E ao estar no G10, com 7 pontos, o time pode sonhar com o G8, estando 4 pontos de distãncia. O 8º é o 3B da Amazônia, com 11 pontos.

Legenda: As meninas do Vozão venceram confronto direto na luta pela permanência na A2 Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

Próximo jogo

O próximo compromisso do Vovô será no sábado, 9, diante do Ação/MT. O duelo será disputado no Estádio Municipal Dito Souza, em Várzea Grande (MT).

Como foi a partida

Controlando a posse de bola desde os minutos iniciais, o Ceará buscou propor o jogo pelos lados do campo. A primeira boa chance veio com Dri, pela esquerda, entrando na área e finalizando para a defesa da goleira adversária.

As alagoanas apostavam nos contra-ataques e quase abriram o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Melissa recebeu nas costas da marcação e saiu cara a cara com Mayara. A arqueira alvinegra, no entanto, levou a melhor e fez a defesa.

Após o susto, as Meninas do Vozão reassumiram o controle da partida. Foram várias chances criadas, mas sem a finalização correta. Até que, aos 41 minutos, Gabi recebeu pela esquerda, cruzou e Luzia finalizou para abrir o marcador.

No lance seguinte, Geovana recebeu no ataque, fintou a marcação, mas finalizou por cima do gol alagoano.

A equipe cearense manteve a pressão no segundo tempo. Logo aos oito minutos, Dri recebeu passe de Luzia, disputou com a marcação e finalizou para a defesa de Tati.

As alagoanas, por sua vez, pouco conseguiram criar na etapa final. E, aos 26 minutos, após cruzamento de Fran, a defesa adversária rebateu e Leidiane apareceu finalizando para ampliar o marcador.

Na reta final, o UDA diminuiu com Índia. Aos 35 minutos, a camisa 17 recebeu por dentro, fintou a marcação e finalizou na saída de Mayara.

Apesar do gol sofrido, o Ceará seguiu controlando o ritmo da partida e, aos 48 minutos, E. Kaillany recebeu de Andressa e finalizou no canto adversário, assegurando a segunda vitória das Meninas do Vozão na competição.