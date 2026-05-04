Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (4)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:00)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (4)
CAMPEONATO INGLÊS
- 11h | Chelsea x Nottingham Forest | Xsports e Disney+
- 16h | Everton x Manchester City | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
- 13h30 | Cremonese x Lazio | ESPN 4 e Disney+
- 15h45 | Roma x Fiorentina | Disney+
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 13h30 | Hearts x Rangers | Canal GOAT
CAMPEONATO SAUDITA
- 15h | Al Ittihad x Al Kholood | Canal GOAT
- 15h | Al Ettifaq x Al Najma | Canal GOAT
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Sevilla x Real Sociedad | Xsports e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 16h15 | Sporting x Vitória de Guimarães | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 19h | Vila Nova x Athletic-MG | Disney+
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