Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (4)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (4) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (4)

CAMPEONATO INGLÊS

11h | Chelsea x Nottingham Forest | Xsports e Disney+

16h | Everton x Manchester City | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

13h30 | Cremonese x Lazio | ESPN 4 e Disney+

15h45 | Roma x Fiorentina | Disney+

CAMPEONATO ESCOCÊS

13h30 | Hearts x Rangers | Canal GOAT

CAMPEONATO SAUDITA

15h | Al Ittihad x Al Kholood | Canal GOAT

15h | Al Ettifaq x Al Najma | Canal GOAT

CAMPEONATO ESPANHOL

16h | Sevilla x Real Sociedad | Xsports e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

16h15 | Sporting x Vitória de Guimarães | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)