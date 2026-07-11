Qual a origem da rivalidade entre Brasil x Argentina no futebol?

Os rivais são o tema do 13º episódio do Mundo é uma Copa

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 08:50
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Legenda: Brasil e Argentina protagonizaram jogos históricos ao longo das últimas décadas
Foto: divulgação / CBF
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Apaixonado por futebol, o Brasil tem a Argentina como grande rival no esporte, mas esse cenário existe há séculos e envolve muitos episódios dentro e fora de campo. Guerras por territórios na América do Sul, racismo e episódios violentos durante partidas são uns motivos que fomentaram essa rivalidade. Em 1946, as federações romperam as relações por quase 10 anos, marcando oficialmente então o grande sentimento de adversário. 

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta as curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, conta esse caso no 13ª episódio do quadro.

Origem da rivalidade

Desde cedo, muitos brasileiros aprendem o que o narrador Galvão Bueno sempre fala: "ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. E encontrar as raízes disso não é simples. São gerações de episódios históricos, em campo e também fora dele.

Para muitos pesquisadores, a origem passa pela Guerra da Cisplatina, lá em 1800. Brasil e Argentina ficaram em lados opostos e lutaram por anos pelo domínio de um território.

No fim, mortos, feridos, e ninguém tomou o lugar, que depois virou o Uruguai. Esse é o ponto em que surge o sentimento de rivalidade entre as nações, que depois cresceu com a diferença cultural

A Guerra da Cisplatina desencadeou a independência do Uruguai em 1825
Legenda: A Guerra da Cisplatina desencadeou a independência do Uruguai em 1825
Foto: reprodução

Tal aspecto virou até tema de livro. Em 'La Alegria y la Pasión - Relatos Brasileños y Argentinos en Perspectiva Comparada', o escritor argentino Vicente Palermo pontuou que muitos 'hermanos' sentiam uma maior influência europeia no país e, por isso, enxergavam o Brasil com mais desprezo.

O preconceito entrou no futebol. E o primeiro grande abalo ocorreu em 1920.

As federações marcaram um amistoso em Buenos Aires, e o jornal La Crítica publicou uma charge em que a delegação brasileira aparecia representada como macacos.

O jornal argentino La Crítica fez uma publicação racista contra o Brasil em 1920
Legenda: O jornal argentino La Crítica fez uma publicação racista contra o Brasil em 1920
Foto: reprodução

A publicação ainda tinha uma frase: “Que o jogo termine antes de anoitecer para os brasileiros serem vistos em campo”. Isso revoltou os atletas, muitos se recusaram a entrar em campo, e os relatos da hostilidade chegaram ao nosso país.

A partir do episódio, os encontros entre as seleções foram marcados por mais conflitos. Briga em uma partida de 1925 e quase uma tragédia em 1937.

Na final daquele Sul-Americano, na Argentina, brasileiros reclamaram de “arbitragem parcial” e foram reprimidos de forma violenta pela polícia, um atentado como publicaram os veículos da época.

A manchete diz que os brasileiros foram 'quase chacinados' após jogo com a Argentina
Legenda: A manchete diz que os brasileiros foram 'quase chacinados' após jogo com a Argentina
Foto: reprodução

O maior episódio de todos foi em 1946. Em 1945, o Brasil foi campeão da Copa América contra a Argentina, e um jogador argentino quebrou a perna na final após uma dividida.

No ano seguinte, a mesma final, mas o rancor no ar. Em um estádio Monumental de Nuñez lotado, em Buenos Aires, a Federação Argentina pegou o machucado e desfilou em campo antes do jogo: "a prova da batalha".

No jogo, em meio ao duelo físico, mais um argentino fraturou a perna, no que resultou em uma batalha campal. Até o presente momento, o caso mais violento da história desse confronto.

O Brasil fugiu para os vestiários. A partida recomeçou quase 2 horas depois, e as entidades romperam relações, passando 10 anos sem contato oficial.

A final da Copa América de 1946 foi interrompida por uma batalha campal
Legenda: A final da Copa América de 1946 foi interrompida por uma batalha campal
Foto: reprodução

A rivalidade estava oficialmente instalada. Com o passar do tempo, gerações mudaram, novos atletas surgiram, como Lionel Messi e Maradona, e esse sentimento também foi ressignificado.

As duas seleções evoluíram e se tornaram símbolos do "melhor futebol" mundial. Apesar disso, para a maioria dos brasileiros, a Argentina segue como a principal rival nas partidas de futebol.

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