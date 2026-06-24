O que o filme Coração Valente tem a ver com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Um dos clássicos da televisão brasileira no início dos anos 2000 era o filme Coração Valente: um guerreiro com uma pintura azul no rosto que lutava pela liberdade de um país. O detalhe é que esse história é do século XIII e fala sobre a origem da Escócia, um dos adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta as curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha essa situação no 10º episódio do quadro.

Coração Valente

Coração Valente foi um dos filmes mais exibidos na história da Rede Globo. Alguns documentos apontam quase 15 exibições entre as tardes de domingo e as noites de segunda no início dos anos 2000.

Lançado em 1995 e estrelado por Mel Gibson, o filme conta a história de William Wallace, um guerreiro que liderou a independência escocesa no século XIII.

Legenda: O guerreiro William Wallace foi o protagonista da independência da Escócia no Século XIII Foto: reprodução

A produção foi sucesso total, com cinco estatuetas do Oscar, incluindo melhor filme. E no Brasil foi ainda maior. Passou tanto na TV que virou parte da cultura nacional.

Quase todo mundo reconhece o guerreiro com a marca azul, o grito de guerra, os memes e o discurso motivacional.

Sem contar sobre a kilt, a saía que os guerreiros usavam na Escócia, e que foi apresentada ao Brasil no filme. Um outro detalhe é que o palco da batalha foi Highlands, justamente a casa dos guerreiros Highlander. Termo que virou expressão nacional para definir pessoas mais velhas, que seguem em atividade e "parecem não ter fim".

No fim, Coração Valente ajudou a construir a imagem da Escócia ao brasileiro. Um país rico culturalmente, que a gente reencontra na Copa. E contra quem nunca perdemos: são 10 jogos, oito vitórias e dois empates até o momento.