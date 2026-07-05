Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida ocorre neste domingo (5) pela 3ª rodada do Grupo C

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 17:33)
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Legenda: Bruno Guimarães teve chance para abrir o placar, mas perdeu pênalti contra a Noruega
Foto: Mauro Pimentel / AFP
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A Seleção Brasileira encara a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5). A bola rola às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, e define o futuro da equipe nacional dentro do torneio.

O time comandado por Carlo Ancelotti chega no embate após vencer o Japão pela fase 16 avos, na abertura do mata-mata. Pelo Grupo C, terminou como líder ao conquistar sete pontos, com duas vitórias: Haiti (3x0) e Escócia (3x0), além de um empate com Marrocos (1x1).

Pelo chaveamento, se avançar, o Brasil conhece o novo adversário do confronto entre México x Inglaterra. O duelo está marcado para domingo (5), às 17h, no Azteca.

Acompanhe o jogo

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo e SBT (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), CazéTV (YouTube), além de NSports e GETV (Streaming). 

Palpite

inter@

Tabu histórico

O Brasil nunca venceu a Noruega. O país nórdico “se orgulha” de uma invencibilidade histórica.

Ao todo, foram apenas quatro encontros. O primeiro em 1988 terminou com placar de 1 a 1. Depois, em 1997, a Noruega venceu por 4 a 2, em novo amistoso. Já na Copa do Mundo de 1998, a equipe canarinha perdeu a liderança do grupo na época ao perder de novo, desta vez por 2 a 1 - Bebeto marcou o gol do Brasil. Por fim, a última vez que duelaram foi em 2006, e a partida terminou 1 a 1.

  • 1988 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
  • 1997 | Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)
  • 1998 | Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo)
  • 2006 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

Escalações

  • Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Noruega | Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, P. Berg e Odegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Brasil x Noruega | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - Oitavas de Final
  • Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA
  • Data: 5 de julho de 2026, domingo
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
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