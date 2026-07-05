Bruno Guimarães perde pênalti em Brasil x Noruega; veja reações da torcida

Seleção disputa vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 18:05 (Atualizado às 18:06)
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Legenda: Bruno Guimarães, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Foto por MAURO PIMENTEL / AFP
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Bruno Guimarães teve a primeira grande chance do Brasil na partida contra a Noruega. O jogador perdeu a cobrança de pênalti aos 13 minutos no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. As equipes se enfrentam em duelo das oitavas da Copa do Mundo. A torcida foi à loucura após defesa do goleiro adversário. 

No primeiro tempo, Matheus Cunha sofreu falta na área. Com a penalidade confirmada pelo VAR, Bruno Guimarães assumiu o posto para tentar abrir o placar. Nyland, no entanto, fez a defesa e calou o estádio, lotado pela torcida brasileira. 

Confira:

Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Legenda: Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Foto: Reprodução/X

Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Legenda: Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Foto: Reprodução/X

Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Legenda: Torcida lamenta pênalti perdido por Bruno Guimarães.
Foto: Reprodução/X

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