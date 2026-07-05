Bruno Guimarães perde pênalti em Brasil x Noruega; veja reações da torcida

Bruno Guimarães teve a primeira grande chance do Brasil na partida contra a Noruega. O jogador perdeu a cobrança de pênalti aos 13 minutos no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. As equipes se enfrentam em duelo das oitavas da Copa do Mundo. A torcida foi à loucura após defesa do goleiro adversário.
No primeiro tempo, Matheus Cunha sofreu falta na área. Com a penalidade confirmada pelo VAR, Bruno Guimarães assumiu o posto para tentar abrir o placar. Nyland, no entanto, fez a defesa e calou o estádio, lotado pela torcida brasileira.
Confira: