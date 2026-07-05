Leitura labial: o que Neymar falou para o goleiro da Noruega antes do pênalti

O Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 neste domingo (5) em partida válida pela Copa do Mundo. Antes do gol brasileiro, a seleção norueguesa havia aberto 2 a 0 no placar, com gols de Haaland.
Um dos momentos de maior tensão da partida no New Jersey Stadium ocorreu durante a cobrança de um pênalti a favor do Brasil, o segundo do jogo.
Enquanto Neymar se preparava para a batida, o goleiro norueguês Nyland tentou intimidá-lo ao gritar: "Eu vou te parar, eu vou te parar".
Neymar respondeu ao goleiro perguntando: "Tem certeza?". E, na sequência, questionou: "Onde quer (que eu bata)?". Após fazer o gol, o brasileiro sorriu e, ao se aproximar de Nyland, disse: "Comigo não, comigo não".
O resultado deste domingo enterrou o sonho do hexacampeonato, decretado pelo adeus do Brasil do torneio. A eliminação marca a pior campanha da seleção na história dos mundiais.