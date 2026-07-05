Leitura labial: o que Neymar falou para o goleiro da Noruega antes do pênalti

Placar de 2 a 1 eliminou a seleção brasileira da competição.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 21:48 (Atualizado às 21:49)
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Legenda: Essa foi a pior campanha da seleção na história dos mundiais.
Foto: Hakan Akgun/Anadolu/AFP.
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O Brasil foi derrotado pela Noruega por 2 a 1 neste domingo (5) em partida válida pela Copa do Mundo. Antes do gol brasileiro, a seleção norueguesa havia aberto 2 a 0 no placar, com gols de Haaland.  

Um dos momentos de maior tensão da partida no New Jersey Stadium ocorreu durante a cobrança de um pênalti a favor do Brasil, o segundo do jogo.

Enquanto Neymar se preparava para a batida, o goleiro norueguês Nyland tentou intimidá-lo ao gritar: "Eu vou te parar, eu vou te parar".  

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Neymar respondeu ao goleiro perguntando: "Tem certeza?". E, na sequência, questionou: "Onde quer (que eu bata)?". Após fazer o gol, o brasileiro sorriu e, ao se aproximar de Nyland, disse: "Comigo não, comigo não".

O resultado deste domingo enterrou o sonho do hexacampeonato, decretado pelo adeus do Brasil do torneio. A eliminação marca a pior campanha da seleção na história dos mundiais.

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