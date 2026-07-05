Neymar cai aos prantos após eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026: veja imagens

Neymar caiu aos prantos ao final da partida contra a Noruega. O camisa 10 entrou na metade do segundo tempo, marcou um gol de pênalti nos acréscimos, mas viu o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 por 2 a 1. As equipes se enfrentaram neste domingo (5), em Nova Jersey. Com isso, o grupo comandado por Ancelotti se despediu da competição nas oitavs de final.

Neymar entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e fez o único gol da Seleção. Ao final do confronto, o jogador se ajoelhou no campo e chorou copiosamente. Ele foi consolado pelos companheiros de equipe.

Aos 34 anos, Neymar disputou a última Copa do Mundo com a camisa da Canarinho. Com o tento marcado em 2026, são oito gols pela Seleção em Copas do Mundo nas 13 partidas disputadas por ele. Ao todo, foram 80 gols marcados pelo Brasil em 130 jogos.

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Legenda: Neymar, jogador da Seleção Brasileira. Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Legenda: Neymar, jogador da Seleção Brasileira. Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Legenda: Neymar, jogador da Seleção. Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP