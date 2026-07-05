Neymar cai aos prantos após eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026: veja imagens

Seleção foi eliminada pela Noruega por 2 a 1

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 20:57 (Atualizado às 20:58)
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Legenda: Neymar, jogador da Seleção.
Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
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Neymar caiu aos prantos ao final da partida contra a Noruega. O camisa 10 entrou na metade do segundo tempo, marcou um gol de pênalti nos acréscimos, mas viu o Brasil ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 por 2 a 1. As equipes se enfrentaram neste domingo (5), em Nova Jersey. Com isso, o grupo comandado por Ancelotti se despediu da competição nas oitavs de final. 

Neymar entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo e fez o único gol da Seleção. Ao final do confronto, o jogador se ajoelhou no campo e chorou copiosamente. Ele foi consolado pelos companheiros de equipe.

Aos 34 anos, Neymar disputou a última Copa do Mundo com a camisa da Canarinho. Com o tento marcado em 2026, são oito gols pela Seleção em Copas do Mundo nas 13 partidas disputadas por ele. Ao todo, foram 80 gols marcados pelo Brasil em 130 jogos. 

VEJA IMAGENS:

Neymar, jogador da Seleção Brasileira.
Legenda: Neymar, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Neymar, jogador da Seleção Brasileira.
Legenda: Neymar, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Neymar, jogador da Seleção.
Legenda: Neymar, jogador da Seleção.
Foto: Foto por HAKAN AKGUN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

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