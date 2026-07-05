Neymar indica saída da Seleção após eliminação da Copa: 'Agora acabou'

Neymar marcou o único gol do Brasil na derrota para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas da Copa do Mundo de 2026. Após a partida deste domingo (5), em Nova Jersey, o jogador falou sobre a busca frustrada por um título do Mundial e indicou saída da Seleção.

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou o camisa 10 em entrevista à ge tv.

Neymar estreou com a camisa da Seleção Brasileira em 2010, em amistoso realizado no MetLife Stadium, mesmo local da partida diante dos noruegueses deste domingo.

Ao final da partida, o jogador de 34 anos chorou bastante com a eliminação e foi consolado por companheiros de equipe. Neymar disputou quatro Copas do Mundo pelo Brasil. Ao todo, foram 80 gols marcados pelo Brasil em 130 jogos.