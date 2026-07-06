Vice-presidente do Ceará, Ernando Sobrinho renuncia ao cargo e cita disputas internas

Ernando Sobrinho não é mais vice-presidente da Diretoria Executiva do Ceará. Ele apresentou a renúncia em carta enviada à presidência do Conselho Deliberativo. A motivação para a saída do executivo, de acordo com nota enviada pela assessoria nesta segunda-feira (6), é a forte pressão sofrida pela atual gestão além das disputas internas. De acordo com o executivo, o cenário tem comprometido “a estabilidade institucional, a unidade diretiva e a própria imagem da instituição”.

Ainda de acordo com Ernando Sobrinho, que ressaltou ter sido uma decisão "dolorosa", ele destacou que os fatores têm sido “prejudiciais ao engrandecimento da instituição”. Assim, o Conselho Deliberativo terá de convocar uma nova eleição para o novo primeiro vice-presidente. O mandado do novo dirigente seguirá até novembro de 2027 assim como o de João Paulo Silva e de Celso Rodrigues, que formaram a chapa eleita.

A renúncia ocorre em meio a um momento difícil do clube também em campo, com o time perto da zona de rebaixamento da Série B. A campanha da equipe tem irritado os torcedores, que têm protestado contra a atual gestão.

Em episódio mais recente, a filha de João Paulo Silva, presidente do clube, recebeu um pacote com um artefato explosivo, que continha mensagem pedindo a saída do dirigente. Antes, no fim de maio, um protesto organizado em frente à sede do clube terminou em confusão, com intervenção da Polícia Militar.

CONFIRA CARTA DE RENÚNCIA

Eu, FRANCISCO ERNANDO UCHÔA LIMA SOBRINHO, com qualificação nos assentamentos do Clube, venho, respeitosamente, ante Vossa Senhoria, apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia ao mandato de 1º Vice-Presidente da Diretoria Executiva do Ceará Sporting Club.

A presente decisão, embora profundamente dolorosa, revela-se inevitável diante do cenário de acerbos dissensos políticos e disputas internas que, lamentavelmente, vêm comprometendo a estabilidade institucional, a unidade diretiva e a própria imagem da instituição.

Não seria consentâneo com os princípios éticos e institucionais, os quais sempre nortearam minha trajetória no Clube, permanecer investido em função diretiva num ambiente marcado por antagonismos irascíveis que vulneram a grandeza histórica e as tradições mais caras do secular Alvinegro.

Renuncio, portanto, não por diminuição do amor que dedico ao Ceará Sporting Club, mas em razão da profundidade desse sentimento, que jamais me permitiria compactuar, ainda que involuntariamente, com circunstâncias prejudiciais ao engrandecimento da instituição.

Registro, ademais, minha sincera gratidão ao honrado Conselho Deliberativo pela elevada confiança depositada em meu nome, distinção que recebi com humildade, lealdade e absoluto espírito de dedicação.

Permaneço convicto de haver ofertado ao Clube do meu coração o melhor de meus esforços, sempre pautado pelo respeito institucional e pelo genuíno propósito de servir ao Ceará Sporting Club acima de interesses circunstanciais.

Com serenidade, despeço-me, permanecendo, entretanto, vinculado afetivamente às cores, à história e à grandeza do Mais Querido.