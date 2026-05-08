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Torcida do Ceará faz protesto pedindo a saída do presidente João Paulo Silva

A pressão sobre o presidente alvinegro aumentou após a eliminação na Copa do Nordeste

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
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Membros da torcida organizada do Ceará realizaram um protesto na frente da sede do clube, em Porangabuçu, na tarde desta sexta-feira (8). O foco do movimento era um pedido de saída do presidente alvinegro João Paulo Silva, inclusive com um bandeira que fazia alusão do dirigente ao personagem fictício Pinóquio, famoso pelas mentiras.

A data marcou também a primeira coletiva do mandatário sobre o balanço financeiro da instituição em 2025, que registrou um déficit de R$ 85 milhões. O resultado, inclusive, aumentou a pressão na atual diretoria, com um grupo de conselheiros protocolando um pedido formal de impeachment de João Paulo ao Conselho Deliberativo. Até o momento, nenhum processo foi aberto para essa situação.

Na última quarta-feira (6), o Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste, ao perder para o Vitória por 1 a 0, em Salvador. Em meio à crise institucional, o time alvinegro volta a campo neste sábado (9). Às 19h, encara o Atlético-GO, na Arena Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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