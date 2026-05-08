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Presidente do Ceará, João Paulo faz coletiva nesta sexta (8) sobre déficit milionário do clube

O evento tem previsão de início às 14h, na sede de Porangabuçu

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: João Paulo Silva é o atual presidente do Ceará Sporting Club
Foto: Gabriel Silva / Ceará

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concede uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (8) para explicar a situação financeira do clube e o resultado do balanço financeiro de 2025, que terminou com um déficit de R$ 85,8 milhões nas operações da instituição, o maior da história do time.

A manifestação ocorre em meio à muitas críticas de parte da torcida nas redes sociais. Isso porque o último ano registrou recorde de arrecadação do Vovô, mas terminou com o rebaixamento à Série B.

Nesse contexto de pressão, um grupo de conselheiros também protocolou um pedido de impeachment contra o dirigente junto ao Conselho Deliberativo. Pelo estatuto do Ceará, a solicitação é avaliada pela cúpula, que deve marcar uma reunião nos próximos dias para deliberar sobre o tema.

Deste modo, a tendência é que o dirigente conceda explicações sobre esse cenário. Depois do pronunciamento, os jornalistas também irão participar com perguntas.

 
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