Presidente do Ceará denuncia ataque à filha, que recebeu uma bomba em caixa de chocolate

O presidente do Ceará Sporting Club, se pronunciou em suas redes socias denunciando ataque à sua filha quando ela estava em um curso de teatro. João Paulo Silva relatou que sua filha recebeu uma caixa de chocolate com uma bomba dentro.

E dentro da caixa, tinha escrito em uma folha de papel: "Fora JP safado".

Em seu post, o presidente do Ceará disse que a filha teve ataque de pânico após o episódio e que tomará providências legais para proteger sua família e o Ceará Sporting Club.

Ceará publica nota oficial

O Ceará publicou nota oficial após os ataques

O Ceará Sporting Club repudia atos criminosos cometidos contra o presidente João Paulo Silva e seus familiares nesta quinta-feira, 25. Diante dos graves episódios, entre os quais o envio de uma bomba endereçada à filha do dirigente alvinegro, o Clube repudia de forma veemente qualquer manifestação de violência, ameaça ou intimidação, independentemente de sua motivação.

Não é a primeira vez que o presidente e sua família são alvos de ações dessa natureza. Esses acontecimentos revelam o que há de mais condenável em nossa sociedade e utilizam o futebol como pretexto para a prática de crimes como ameaça, injúria, perseguição, exposição a perigo e exposição indevida da vida privada.

Críticas, cobranças e pressão fazem parte do ambiente esportivo. Quem ocupa a presidência de um clube da grandeza do Ceará sabe que estará exposto às adversidades inerentes ao cargo, contudo, há limites que não podem ser ultrapassados. Ameaças, intimidações e qualquer forma de violência são inaceitáveis e jamais devem ser normalizadas.

O Ceará Sporting Club informa que foi instaurado inquérito pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) para apuração dos fatos e providências. O clube permanece confia que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados com a máxima brevidade.

Bem como todos aqueles que compõem o corpo diretivo do Ceará Sporting Club, o presidente João Paulo Silva está imbuído no trabalho de dia a dia em Porangabuçu, dedicando-se na busca de todos os objetivos alvinegros, em especial ao do retorno à elite do futebol nacional.