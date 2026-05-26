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Torcedores do Ceará protestam por má fase e pedem saída do presidente

Centenas de Alvinegros estão na sede do clube

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:11)
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Legenda: Torcedores do Ceará protestam em frente a sede do clube.
Foto: Giovanna Borges/SVM

Centenas de torcedores do Ceará esteve na frente da sede do clube, em Porangabuçu, na noite desta terça-feira (26) para protestar pelo mau momento do time. Alguns conselheiros do Alvinegro também participaram do momento. O grupo pediu a saída do presidente João Paulo Silva. Veja imagens: 

O grupo gritou diversas palavras de ordem, principalmente com críticas ao presidente do Vovô: "Não é mole, não! O João Paulo está acabando com o Vozão."

O Alvinegro perdeu o Campeonato Cearense, não atingiu os objetivos na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Além disso, a equipe liderada por Mozart tem oscilado na Série B do Brasileiro. 

O Alvinegro volta a campo no domingo (31), quando enfrenta o Operário-PR, em mais uma rodada da Série B

VEJA IMAGENS:

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Legenda: Torcedores do Ceará durante protesto.
Foto: Giovanna Borges/SVM

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