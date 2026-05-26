Richard liberado, Vina, PH e Richardson treinando e novidade: bastidores da reapresentação do Ceará

O elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26), na sede do clube, em Porangabuçu. A principal novidade foi a liberação definitiva do goleiro Richard, que treinou normalmente com o restante do elenco, após se recuperar de lesão no ombro.

Além dele, o zagueiro Luiz Otávio também participou das atividades. O experiente defensor concluiu o período de transição após sofrer uma lesão muscular na coxa e pode ser uma das novidades na lista de relacionados para o próximo jogo do Vozão.

Fora das últimas duas partidas do Ceará, o trio Richardson, Vina e Pedro Henrique treinou normalmente com o restante do grupo. A decisão sobre o retorno dos jogadores à lista de relacionados para o duelo contra o Operário ficará a cargo do técnico Mozart.

Os atletas foram divididos em grupos para uma atividade em campo reduzido, simulando situações de jogo. Este foi o primeiro de cinco treinos que o elenco do Ceará terá antes do jogo contra o Operário, no domingo (31), pela 11ª rodada da Série B.