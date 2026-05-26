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Carpini relaciona 27 atletas para jogos do Fortaleza contra Sport e Athletic-MG

Equipe embarcou no início da tarde desta terça-feira para o Recife

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Leão ganhou sua 1ª na Série B
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini relacionou 27 jogadores para os próximos desafios. As novidades são os retornos de Maílton, Pierre e Pochettino. O Tricolor do Pici enfrenta o Sport na partida decisiva e, em seguida, encara o Athletic-MG, pela Série B. A equipe embarcou no início da tarde desta terça-feira (26). 

Os três atletas deixaram o departamento médico e são opção para a equipe. O zagueiro Tomás Carona segue em pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo. 

O Fortaleza encara o Sport a partir das 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (27), no Recife, na Ilha do Retiro. Em seguida, a equipe encara o grupo mineiro no sábado (30), na Arena Sicredi. 

No primeiro duelo, o time pernambucano superou o cearense por 2 a 1. Por isso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar vaga direta na final do Nordestão. Já Série B, o Leão do Pici está em quinto na tabela, com 18 pontos conquistados. 

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  • Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Cássio Acosta
  • Laterais: Mailton, Fuentes e Mucuri
  • Zagueiros: Emanuel Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto
  • Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton

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