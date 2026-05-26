Carpini relaciona 27 atletas para jogos do Fortaleza contra Sport e Athletic-MG

Técnico do Fortaleza, Thiago Carpini relacionou 27 jogadores para os próximos desafios. As novidades são os retornos de Maílton, Pierre e Pochettino. O Tricolor do Pici enfrenta o Sport na partida decisiva e, em seguida, encara o Athletic-MG, pela Série B. A equipe embarcou no início da tarde desta terça-feira (26).

Os três atletas deixaram o departamento médico e são opção para a equipe. O zagueiro Tomás Carona segue em pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo.

O Fortaleza encara o Sport a partir das 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (27), no Recife, na Ilha do Retiro. Em seguida, a equipe encara o grupo mineiro no sábado (30), na Arena Sicredi.

No primeiro duelo, o time pernambucano superou o cearense por 2 a 1. Por isso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar vaga direta na final do Nordestão. Já Série B, o Leão do Pici está em quinto na tabela, com 18 pontos conquistados.

VEJA LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Cássio Acosta

Laterais: Mailton, Fuentes e Mucuri

Zagueiros: Emanuel Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto

Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton