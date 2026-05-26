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Flamengo x Cusco na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam nesta teça-feira, 26 de maio

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Paquetá jogará sua última partida antes da Copa
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo x Cusco se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (26), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Flamengo x Cusco terá transmissão da ESPN e Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo 

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, e Paquetá; Plata, Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Cusco

Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cusco

Data e hora: 26 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

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