Flamengo x Cusco na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Flamengo x Cusco se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (26), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo A. O jogo será às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Flamengo x Cusco terá transmissão da ESPN e Disney+

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, e Paquetá; Plata, Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Cusco

Pedro Díaz; Zevallos, Fuentes, Choi e Bolivar; Valenzuela, Colitto, Manzaneda, Colman e Soto; Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cusco

Data e hora: 26 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro