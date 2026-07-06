Ceará entra no Z4 da Série B após complemento da 16ª rodada

Vovô caiu para a 17ª colocação e agora abre o Z4

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 20:53 (Atualizado às 21:03)
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Legenda: O Ceará entrou no Z4 após o fim da 16ª rodada da Série B
Foto: KID JUNIOR / SVM
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O Ceará está na zona de rebaixamento da Série B. O Alvinegro caiu para a 17ª colocação após o complemento da 16ª rodada nesta segunda-feira (6).

Com a vitória do Botafogo/SP por 3x1 diante do Avaí em Ribeirão Preto, o time paulista ultrapassou o Vovô e o colocou no Z4. Ainda resta um jogo na terça-feira para encerrar a 16ª rodada - Athetic x Operário - mas não influencia na colocação do Vovô.

O Ceará é o 17º com 17 pontos, um a menos que o Londrina. que tem 18, primeiro time fora do Z4. Com a vitória, o Botafogo/SP subiu para 14º com 19.

Parte de baixo da tabela da Série B após vitória do Botafogo-SP que colocou o Ceará no Z4
Legenda: Parte de baixo da tabela da Série B após vitória do Botafogo-SP que colocou o Ceará no Z4
Foto: Reprodução / srgoool.com.br

Campanha ruim

A campanha do Ceará que o colocou no Z4 após a 16ª rodada da Série B é de apenas 4 vitórias, além de 5 empates e 7 derrotas. São 15 gols marcados, 20 sofridos e um saldo de -5.

A derrota para o Goiás no fim de semana foi a 3ª seguida na competição, com o 3º jogo seguido sem marcar gols.

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