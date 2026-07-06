Trump acusou árbitro brasileiro sem evidências para conseguir anulação de cartão vermelho de Balogun

O cartão vermelho do atacante americano Balugun foi anulado após intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possibilitando o jogador atuar contra a Bélgica pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo 2026.

Segundo reportagem publicada pelo The New York Times, o gestor de fundos e um dos principais doadores da Federação de Futebol dos Estados Unidos (U.S. Soccer), Scott Goodwin, apresentou a integrantes do governo norte-americano acusações públicas de que o árbitro brasileiro Rafhael Claus.

Legenda: Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Foto: KENT NISHIMURA/AFP.

Sem comprovação

Segundo Goodwin, o árbitro brasileiro teria participado de esquemas de manipulação de resultados no Brasil por meio da aplicação irregular de cartões vermelhos.

Segundo fontes ouvidas pelo NYT, Donald Trump mencionou essas alegações durante a conversa telefônica com Gianni Infantino, presidente da FIFA, realizada após a expulsão de Balogun na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina.

A reportagem destaca, porém, que as autoridades brasileiras e a FIFA não encontraram qualquer evidência de irregularidade envolvendo o árbitro brasileiro.

Fifa acata

Mesmo assim, a FIFA acatou a anulação do cartão vermelho, permitindo que Balogun esteja em campo nesta segunda-feira (6), em jogo contra a Bélgica pelas Oitavas de Final.

A decisão da Fifa de anular os efeitos do cartão foi tomada com base em um artigo específico do Código Disciplinar da entidade. O artigo em questão foi o 27 e prevê que o "órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar."