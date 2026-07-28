Itália encaminha retorno de Roberto Mancini para comandar a seleção após crise na federação

Treinador comandou a equipe entre 2018 e 2023

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 11:25 (Atualizado às 11:34)
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Legenda: Livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, ele volta para liderar um novo processo de reconstrução.
Foto: Foto por NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A seleção da Itália está muito próxima de anunciar o retorno de Roberto Mancini ao comando técnico da equipe nacional. Nesta terça-feira (28), o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmou que as negociações estão avançadas e que restam apenas os trâmites finais para a oficialização do acordo.

Caso seja confirmado, Mancini iniciará sua segunda passagem pela Azzurra. O treinador comandou a equipe entre 2018 e 2023, período em que conquistou o título da Eurocopa de 2021 e recolocou a seleção italiana entre as principais potências do futebol europeu. Livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, ele volta para liderar um novo processo de reconstrução.

A definição encerra uma turbulenta busca por um treinador. Nas últimas semanas, a federação italiana tentou contratar nomes como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, mas ambos recusaram o convite. Em seguida, Andrea Pirlo ficou muito perto de assumir o cargo, porém o acordo foi interrompido devido à polêmica envolvendo um contrato de patrocínio do ex-jogador com uma casa de apostas russa. 

Crise institucional

O episódio provocou uma crise institucional na FIGC. Paolo Maldini e Leonardo deixaram seus cargos na direção da seleção após o veto à contratação de Pirlo, obrigando a entidade a reformular seus planos para a comissão técnica. Paralelamente, o ex-zagueiro Giorgio Chiellini desponta como favorito para assumir a função de diretor de seleções.

A missão de Mancini será recolocar a Itália no caminho das grandes conquistas e reconstruir a confiança da equipe após um período de instabilidade esportiva e administrativa. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas, assim que o contrato for assinado.

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