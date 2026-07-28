Zinédine Zidane é anunciado como técnico da França

O astro do futebol francês Zinédine Zidane foi anunciado nesta terça-feira (28) como técnico da seleção da França, após 14 anos de trabalho de Didier Deschamps.

"Zinédine Zidane será o técnico da seleção francesa pelos próximos quatro anos", declarou Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), na sede da entidade, sentado ao lado de Zidane.

"O cargo de técnico da seleção da França era o único que eu queria", declarou Zidane. "Tive propostas ao longo destes quatro ou cinco anos para comandar clubes, mas recusei todas por causa da seleção da França", acrescentou, antes de chamar o cargo de "sonho".

O campeão do mundo em 1998 com os Bleus recebe o bastão de seu ex-companheiro de seleção Deschamps, que ocupava o cargo desde 2012 e cujo período à frente da seleção chegou ao fim após a Copa do Mundo de 2026, na qual a França ficou em 4º lugar.

Deschamps levou a França ao segundo título mundial em 2018 e foi vice-campeão em 2022.

Seu sucessor, de 54 anos, não trabalha como treinador desde 2021, depois de sua segunda passagem pelo Real Madrid.

"Em fevereiro de 2025, reuni-me com Zinédine Zidane. Foi um primeiro contato para propor uma missão à frente da nossa seleção", declarou Diallo.

O ex-camisa 10, que disputou 108 partidas pela França, aposentou-se como jogador no Real Madrid, antes de assumir o comando técnico do clube merengue em duas ocasiões (2016-2018 e 2019-2021).

HISTÓRICO COMO TREINADOR

Como treinador, ele dirigiu apenas o Real Madrid, com o qual conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas (2016, 2017, 2018), algo inédito até então para um técnico.

Seu interesse pelo cargo de treinador da seleção era um segredo aberto e sua possível contratação pela FFF foi alvo de rumores em 2018 e 2022, antes da renovação de Deschamps nas duas ocasiões.

Zidane, que como jogador de seleção conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, anunciará sua primeira convocação em setembro, antes de sua estreia contra a Turquia, no dia 25 do mesmo mês, em uma partida válida pela Liga das Nações.