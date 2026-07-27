Técnico do Ferroviário expõe atrasos salariais e reuniões são marcadas para traçar rumos

Nuno Pereira afirmou que os problemas se arrastam há vários meses e dirigentes da associação vão cobrar gestores da SAF

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 21:52 (Atualizado às 21:59)
capa da noticia
Legenda: Nuno Pereira é técnico do Ferroviário desde dezembro de 2025
Foto: kawesilvaphotos / FerroviárioAC

Após a queda do Ferroviário na Série D para o Goiatuba-GO, o técnico português Nuno Pereira admitiu, em entrevista coletiva, que o clube tem salários atrasados e disse que a situação teve reflexos dentro de campo. A situação será discutida na semana em reuniões dos dirigentes da parte associativa do clube com os gestores da SAF.

O treinador coral explicou que atrasos salariais se arrastam há meses no clube. Ainda assim, o Tubarão da Barra conseguiu avançar como líder do Grupo A7 na primeira fase da Série D e avançou em duas fases do mata-mata da competição, tendo caído apenas nas oitavas de final, com duas derrotas e um placar agregado de 5 a 1.

Eu poderia enumerar muitas coisas, mas essa (questão dos atrasos), claramente, tem uma grande margem de porcentagem daquilo que é nosso dia a dia, porque de fato quem trabalha merece ser recompensado. E nós trabalhamos com muitos problemas quase desde o primeiro mês. Foi problema atrás de problema. E esse foi muito bravo. É muita coisa em atraso. Somos pessoas dedicadas, esforçadas, procuramos dar nosso melhor e merecemos nossa recompensa. Não gostamos que nos digam que é amanhã (o pagamento), depois não é; não gostamos que nos digam que é no próximo mês, e depois não é. Eu sou humano, tenho família, os jogadores também tem, tem contas para pagar
Nuno Pereira
Técnico do Ferroviário

Sem mencionar nomes, Nuno afirmou que “gostaria que as pessoas responsáveis assumissem essa parte (dos problemas de gestão)” e revelou que na fila de atrasos salariais ele está “muito atrás”. O português também pediu que os atletas não fossem chamados de mercenários e enfatizou: “Esses jogadores foram uns guerreiros, por aquilo que se passou”.

O futebol do Ferroviário é controlado pelo Grupo Makes, que controla 90% das ações do time. O CEO da SAF é o também português Pedro Roxo. Na aprovação da venda, em fevereiro de 2025, a promessa foi de investimento de 10 milhões por ano enquanto o clube estivesse na Série D do Brasileiro.

Nuno não citou nenhum dirigente, mas cobrou publicamente quem faz a gestão do Ferroviário. "Das minhas responsabilidades em relação ao acesso eu não fujo, eu assumo, mas essa parte dos salários, falta de condições e muitas outras coisas que tem grande influência (em não conquistar o acesso), tem. Uma coisa é acontecer uma semana ou um mês, outra coisa é acontecer muitas semanas e muitos meses”, disse.

Providências

A presidência da parte associativa do Ferroviário convocou reuniões para a semana com os gestores da SAF, para discutir o assunto e traçar novos rumos a partir de agora. Uma coletiva de imprensa será convocada posteriormente para comunicar as decisões.

Os dirigentes da associação e do conselho deliberativo podem cobrar diretamente ao Grupo Makes, que comanda a SAF coral, caso entendem que o contrato firmado não está sendo cumprido à risca.

 
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série d Esportes/futebol/Times/ferroviário

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Técnico do Ferroviário expõe atrasos salariais e reuniões são marcadas para traçar rumos
Jogada

Técnico do Ferroviário expõe atrasos salariais e reuniões são marcadas para traçar rumos

Nuno Pereira afirmou que os problemas se arrastam há vários meses e dirigentes da associação vão cobrar gestores da SAF

Brenno Rebouças

Há 23 minutos

Imagem da notícia Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência
Jogada

Apresentado pelo Fortaleza, Nathan Fogaça mira acesso à Série B e fala sobre concorrência

Jogador de 27 anos vive expectativa por atuar diante da torcida

Crisneive Silveira

Há 46 minutos

Imagem da notícia Polícia indicia chefe de arbitragem no Ceará por importunação e assédio sexual
Jogada

Polícia indicia chefe de arbitragem no Ceará por importunação e assédio sexual

O inquérito da Polícia Civil iniciou há menos de duas semanas, após denúncias feitas por quatro árbitras contra Paulo Silvio dos Santos

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século
Jogada

Fortaleza tem 2ª menor média de público na Série B no século

O Leão registrou 9.705 torcedores pagantes no 1º turno, marca maior do que somente uma das outras participações do clube na competição

Redação

Imagem da notícia Recurso de Robinho para levar condenação por estupro ao STF é negado por ministro do STJ
Jogada

Recurso de Robinho para levar condenação por estupro ao STF é negado por ministro do STJ

Defesa do ex-jogador buscou novamente levar análise da condenação, efetivada na Itália, ao Supremo Tribunal Federal.

Redação

Imagem da notícia Fifa inicia cadastro de interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027
Jogada

Fifa inicia cadastro de interessados em atuar como voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027

Entidade vai selecionar cerca de seis mil voluntários para atuar na organização do Mundial; Fortaleza está entre as cidades-sede do torneio

Liuê Góis