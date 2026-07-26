Ferroviário perde para Goiatuba e dá adeus à acesso para Série C

Fim da linha. O Ferroviário perdeu por 1 a 2 (1 a 5 no placar agregado) para o Goiatuba-GO na noite deste domingo (26), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. Os gols da equipe goiana foram marcados por Vini Hora e Roger Henrique, enquanto Fernando Mortel marcou o gol coral.

Com o resultado, o Tubarão está eliminado da competição e vê o retorno para a Série C ser adiado em mais um ano.

CAMPANHA

O Ferroviário foi o líder isolado do Grupo N, conquistando 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota em 10 jogos, com aproveitamento de 70% na fase de grupos. Em 2025, o tricolor da barra passou em quarto lugar no grupo C, mas foi eliminado para o Asa de Arapiraca por 3 a 0.