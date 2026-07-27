Itália desiste de contratar Pirlo como técnico após investigação de casa de aposta

O ídolo italiano foi envolvido em um escândalo no futebol russo

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 10:00 (Atualizado às 10:01)
capa da noticia
Legenda: Ídolo do futebol italiano, Pirlo é o atual técnico do United FC, dos Emirados Árabes Unidos
Foto: Daniele Badolato / Juventus

A Federação Italiana de Futebol desistiu da contratação de Pirlo para o comando da seleção. As partes estavam acertadas, mas a entidade recuou na negociação após o treinador e ídolo italiano ser envolvido na investigação de uma empresa de apostas esportivas que gerou um escândalo no futebol russo.

Após a comunicação oficial, o comandante utilizou as redes sociais para rebater as acusações e ressaltar que “sempre vai tentar ajudar o país”, independentemente de não ocupar mais a função.

No momento, Pirlo trabalha no United FC, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, a Itália segue em busca de um novo profissional após também tentar o espanhol Pep Guardiola, que está livre no mercado, e o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira.

Veja a nota oficial de Pirlo

"Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.

Nos últimos dias, acompanhei com grande tristeza o debate que surgiu em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o comando da seleção italiana.

Ao longo da minha carreira, primeiro como jogador e agora como treinador, sempre exerci minha profissão em total respeito às leis dos países onde trabalhei e aos contratos que assinei. A parceria profissional que foi alvo das recentes polêmicas surgiu no contexto da minha trajetória de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva.

Atribuir a essa colaboração um significado político significa atribuir a mim convicções que jamais expressei e que não me representam.

Quero agradecer a Paolo Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em mim. Conheço a competência, a seriedade e o amor que ambos sempre dedicaram ao futebol italiano.

Lamento que uma decisão de caráter esportivo tenha sido rapidamente transformada em um debate público que acabou atribuindo à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem.

Meu amor pela Itália não depende de um cargo. Ele faz parte da minha história, da minha identidade e continuará a me acompanhar, para sempre."

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Itália desiste de contratar Pirlo como técnico após investigação de casa de aposta
Jogada

Itália desiste de contratar Pirlo como técnico após investigação de casa de aposta

O ídolo italiano foi envolvido em um escândalo no futebol russo

Alexandre Mota

Há 53 minutos

Imagem da notícia Série C do Cearense começa com empate no Junco e triunfo do Calouros do Ar
Jogada

Série C do Cearense começa com empate no Junco e triunfo do Calouros do Ar

Competição reúne sete equipes na disputa por duas vagas na Série B

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (27)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta segunda-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026

Liuê Góis

Imagem da notícia Floresta x Maringá: veja horario, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Floresta x Maringá: veja horario, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Ônibus do Ceará bate em muro do estádio do Junco em jogo do Cearense Sub-20
Jogada

Ônibus do Ceará bate em muro do estádio do Junco em jogo do Cearense Sub-20

Apesar do dano na estrutura, o ocorrido não gerou feridos

Redação

Imagem da notícia João Gabriel projeta sequência do Ceará na Série B após vitória: 'nossa virada de chave'
Jogada

João Gabriel projeta sequência do Ceará na Série B após vitória: 'nossa virada de chave'

O Vovô venceu o São Bernardo por 4 a 3, fora de casa, neste domingo (26)

Alexandre Mota