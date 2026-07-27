Itália desiste de contratar Pirlo como técnico após investigação de casa de aposta

A Federação Italiana de Futebol desistiu da contratação de Pirlo para o comando da seleção. As partes estavam acertadas, mas a entidade recuou na negociação após o treinador e ídolo italiano ser envolvido na investigação de uma empresa de apostas esportivas que gerou um escândalo no futebol russo.

Após a comunicação oficial, o comandante utilizou as redes sociais para rebater as acusações e ressaltar que “sempre vai tentar ajudar o país”, independentemente de não ocupar mais a função.

No momento, Pirlo trabalha no United FC, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, a Itália segue em busca de um novo profissional após também tentar o espanhol Pep Guardiola, que está livre no mercado, e o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira.

Veja a nota oficial de Pirlo "Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.

Nos últimos dias, acompanhei com grande tristeza o debate que surgiu em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o comando da seleção italiana.

Ao longo da minha carreira, primeiro como jogador e agora como treinador, sempre exerci minha profissão em total respeito às leis dos países onde trabalhei e aos contratos que assinei. A parceria profissional que foi alvo das recentes polêmicas surgiu no contexto da minha trajetória de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva.

Atribuir a essa colaboração um significado político significa atribuir a mim convicções que jamais expressei e que não me representam.

Quero agradecer a Paolo Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em mim. Conheço a competência, a seriedade e o amor que ambos sempre dedicaram ao futebol italiano.