Paulo Autuori: 'A primeira divisão é onde o Fortaleza deve estar'

Paulo Autuori desembarcou em Fortaleza nesta terça-feira (28), pela manhã, e já deu suas primeiras palavras como treinador do Tricolor do Pici. Autuori falou sobre o maior objetivo do clube na temporada: o acesso. Em suas palavras, o lugar do clube é a Série A, onde o Brasil inteiro se acostumou a vê-lo nos últimos anos.

Na entrevista, Autuori também fez questão de lembrar as dificuldades de enfrentar o Fortaleza no Castelão, por conta da atmosfera criada pela torcida.

O treinador pega o Fortaleza na 6ª colocação da Série B, mas espera-se que seu primeiro desafio seja no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, no dia 2 de agosto, no Allianz Parque. Ao seu lado, Autuori terá o técnico adjunto, Bernardo Franco, que também deve estrear na mesma partida em São Paulo.



