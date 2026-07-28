Paulo Autuori: 'A primeira divisão é onde o Fortaleza deve estar'

O novo treinador tricolor falou sobre os objetivos do Leão e a força da torcida no Castelão

Escrito por Redação redacao@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 11:48 (Atualizado às 12:40)
capa da noticia
Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC

Paulo Autuori desembarcou em Fortaleza nesta terça-feira (28), pela manhã, e já deu suas primeiras palavras como treinador do Tricolor do Pici. Autuori falou sobre o maior objetivo do clube na temporada: o acesso. Em suas palavras, o lugar do clube é a Série A, onde o Brasil inteiro se acostumou a vê-lo nos últimos anos.

 Na entrevista, Autuori também fez questão de lembrar as dificuldades de enfrentar o Fortaleza no Castelão, por conta da atmosfera criada pela torcida.

O treinador pega o Fortaleza na 6ª colocação da Série B, mas espera-se que seu primeiro desafio seja no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, no dia 2 de agosto, no Allianz Parque. Ao seu lado, Autuori terá o técnico adjunto, Bernardo Franco, que também deve estrear na mesma partida em São Paulo.


 

Assuntos Relacionados
Esportes

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Paulo Autuori: 'A primeira divisão é onde o Fortaleza deve estar'
Jogada

Paulo Autuori: 'A primeira divisão é onde o Fortaleza deve estar'

O novo treinador tricolor falou sobre os objetivos do Leão e a força da torcida no Castelão

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Zinédine Zidane é anunciado como técnico da França
Jogada

Zinédine Zidane é anunciado como técnico da França

Como treinador, ele dirigiu apenas o Real Madrid, com o qual conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Itália encaminha retorno de Roberto Mancini para comandar a seleção após crise na federação
Jogada

Itália encaminha retorno de Roberto Mancini para comandar a seleção após crise na federação

Treinador comandou a equipe entre 2018 e 2023

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta terça-feira (28)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026

Liuê Góis

Imagem da notícia Fortaleza x Botafogo-SP na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Fortaleza x Botafogo-SP na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 20ª rodada da competição e abertura do 2º turno da Série B

Fernanda Alves

Imagem da notícia Floresta fica no empate com o Maringá e segue na briga pelo G-8 da Série C
Jogada

Floresta fica no empate com o Maringá e segue na briga pelo G-8 da Série C

Equipes se enfrentaram no PV

Crisneive Silveira