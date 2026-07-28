Fifa planeja vender participação de nova empresa; Uefa critica: 'A alma do futebol não está à venda'

A Fifa anunciou nesta terça-feira (28) um plano para criar uma nova empresa responsável pela gestão de suas principais competições, como a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes. A ideia da entidade é vender uma participação minoritária do negócio a investidores privados para aumentar os investimentos no futebol mundial.

Batizada de Fifa Forward Enterprise (FFE), a empresa foi avaliada em US$ 20 bilhões (cerca de R$ 102,3 bilhões). A intenção da Fifa é comercializar uma fatia do empreendimento e arrecadar aproximadamente US$ 4,2 bilhões (R$ 21,5 bilhões).

Antes de sair do papel, no entanto, o projeto precisará ser aprovado pela maioria das 211 associações nacionais filiadas à entidade.

Segundo a Fifa, os recursos obtidos com a operação serão destinados ao aumento dos repasses feitos às confederações. Atualmente, cada associação recebe R$ 41 milhões. Em caso de aprovação, pensando no próximo ciclo da Copa do Mundo de 2030, esse valor pode alcançar R$ 102 milhões.

Uefa vê proposta com preocupação

A Uefa se posicionou de forma contrária ao projeto e classificou a iniciativa como um movimento perigoso para a governança do futebol. Em nota, a entidade europeia criticou a falta de transparência da proposta e afirmou que a Fifa não pode tratar o esporte como um ativo comercial.