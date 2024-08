Saiba quem é a 'menina da bota', jovem mineira que viralizou nas redes sociais

Um cenário bastante simples, um olhar fixo e penetrante são marcas dos vídeos de Maria José Mendes, conhecida nas redes sociais como "Menina da Bota". Aos 21 anos, ela viralizou nas redes sociais em vídeos onde aparece cantando e dançando com a família e ganhou destaque.

Mas se engana quem pensa que os vídeos começaram agora em 2024. As irmãs de Maria José e o irmão tecladista já começaram a aparecer nas redes sociais em 2019. Neste ano, porém, tudo mudou: com a Menina da Bota e o olhar fixo, a família começou a viralizar nas redes sociais.

No pano de fundo, uma paisagem rural simples do interior de Minas Gerais. Tudo é gravado no quintal de casa, na zona rural de Setubinha, a 320 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte. As informações são do portal Terra.

Casa da família ganhou telhado recentemente

Até pouco tempo, o local onde a Menina da Bota, que ficou assim reconhecida pelos internautas após aparecer nos vídeos com uma bota preta, morava com a família era coberto por um teto de palha. Agora, a casa tem telha, e não molha mais.

A inspiração para a música vem da família: o pai sabe tocar sanfona e a mãe, dança. Maria José diz que ajudar a família e "dar uma casa boa para a minha mãe, ser dançarina e cantora" são seus maiores sonhos.

Questionada sobre o apelido de Menina da Bota, Maria José, com o olhar fixo característico, disse: "o povo da internet que colocou esse nome. Eu gostei demais, viu?".

O sucesso também veio acompanhado de mudanças estéticas. A Menina da Bota está fazendo um tratamento odontológico para corrigir problemas dentais que dificultavam o canto e constrangiam a jovem.

Ao chegar ao consultório da dentista, foi necessário primeiro estabilizar a saúde da garota. Ela pesava 37 quilos e estava com quadro de desnutrição.