Xuxa volta à TV Globo após 10 anos e ganha quadro no 'Fantástico'

Após dez anos desde a saída da TV Globo, a eterna "Rainha dos Baixinhos" assinou um novo contrato com a emissora. Na tarde desta terça-feira (3), foi confirmado que Xuxa terá um quadro próprio no Fantástico, com estreia prevista para 2025.

"Xuxa começou a gravar um quadro do Fantástico sobre a importância da adoção de animais, com especialistas no tema, ações de resgate e tratamento de cães abandonados. Você vai acompanhar todo o processo até que os pets recebam um novo lar. Ano que vem no Show da Vida!", detalhava a legenda do Instagram.

O quadro foca nas visitas de Xuxa a ONGs especializadas em resgate. No vídeo, ela compartilha o desejo de incentivar a adoção e fazer com que o público veja o "mundo animal de uma maneira diferente. Para tocar o coração de vocês", comentou.

Veja também Zoeira Xuxa relembra método de bronzeamento com Luiza Brunet: 'Nuas na laje' Zoeira Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão deste domingo (25)

Respeito aos animais

Em entrevista ao g1, Xuxa disse estar feliz com a novidade, e que o público pode esperar entrevistas com especialistas e ações de resgate.

"Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer". Xuxa Apresentadora

"Acho que a gente vai aprender bastante e, acima de tudo, mostrar o quanto é importante respeitar e ter um bichinho por perto, seja ele de pena, de pelo, o tamanho ou a raça que for, para dar e receber carinho. Acho que esse quadro vai ser um grande aprendizado para todo mundo. E eu estou muito feliz", acrescentou.