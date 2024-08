Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão deste domingo (25)

A nova temporada da "Batalha do Lip Sync", quadro do programa "Domingão do Huck", da TV Globo, é marcada pela disputa entre as apresentadoras Xuxa e Angélica, ícones da emissora, neste domingo (25). Com homenagens mútuas e canções internacionais, as duas empataram no resultado final.

A atração televisiva começou com momentos marcantes das carreiras das participantes e um VT sobre as especulações de "rivalidade" entre as loiras. "Que história linda, linda homenagem, obrigada", comentou Angélica.

As duas apareceram no início do programa e retornaram para as apresentações durante a programação.

Veja também Zoeira Entenda o significado por trás do nome do primeiro filho de Justin Bieber e Hailey Zoeira Mãe de Virginia cita ‘inveja’ de Emily Garcia, que rebate: ‘Criando rivalidade entre duas mulheres’

Como foi a disputa

Xuxa foi a primeira a performar e escolheu "Vou de Taxi", sucesso conhecido na voz de Angélica, como a apresentação da primeira etapa da disputa. A caracterização teve direito ao cabelo da época do clipe e a pinta na perna, como a de Angélica.

"Estou em choque, ela passou do limite, ela incorporou e parece que deram corda na boneca", avaliou Angélica. O Domingão do Huck, inclusive, resgatou o "teletubo", quadro famoso do Video Show, o qual Angélica apresentava.

Legenda: Apresentadoras compartilharam os bastidores do programa nas redes sociais Foto: Instagram/Reprodução

Na sequência, Angélica desceu no palco em referência à canção "Lua de Cristal" de Xuxa e fez a apresentação caracterizada da homenageada. As duas ainda fizeram uma brincadeira tradicional com a maçã na testa.

Já na segunda rodada do "Lip Sync", as competidoras foram para o cenário internacional. Enquanto Xuxa apresentou "Born This Way", de Lady Gaga, Angélica animou o público com "Flowers", de Miley Cyrus.