Quem ganhou a 'Batalha do Lip Sync'? Saiba o que aconteceu no Domingão deste domingo (15)

A "Batalha do Lip Sync", quadro do programa "Domingão do Huck", chegou ao último episódio neste domingo (15). As jornalistas Patrícia Poeta e Maria Beltrão foram concorrentes na disputa.



Quem ganhou as duas fases da batalha foi a jornalista Maria Beltrão.

A apresentadora do "É de Casa", de início, dublou a canção "Vou Te Amarrar na Minha Cama". A apresentação ainda contou com a participação das vozes originais da canção — a dupla As Marcianas.

Veja apresentações:

A segunda dublagem foi uma intepretação de "Believe" de Cher. O destaque foi o bom entrosamento de Maria com os bailarinos do programa.

Patrícia Poeta foi mais tímida no começo

A primeira música interpretada por Patricia Poeta foi mais lenta, enquanto a segunda ganhou uma performance mais forte da apresentadora.

De início, ela cantou "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", sucesso de Ivete Sangalo. Na segunda música, a jornalista deixou a timidez de lado e se transformou em Jennifer Lopez. Apesar do empenho, o público demostrou mais interesse por Maria Beltrão.