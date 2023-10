Sandy compartilha texto de Valter Hugo Mãe sobre a separação com Lucas Lima

A cantora Sandy compartilhou, neste domingo (15), o texto do escritor Valter Hugo Mãe sobre o show que ela fez com a participação do ex-marido, o músico Lucas Lima, após o divórcio.

Em publicação no Instagram, Sandy afirmou que são "tempos difíceis de atravessar" e que tem precisado lidar com muitas mentiras sobre sua vida.

"Um texto escrito por um dos GRANDES escritores contemporâneos (dos maiores mesmo), de alma mais sensível que já vi. Não sei descrever minha emoção, não tenho como expressar minha gratidão. Este texto foi, sim, como um sinal", escreveu.

Em seu texto, Valter fala sobre a apresentação da cantora em Portugal, que também contou com a presença do pai da artista, Xororó. O escritor aproveita para dissertar sobre a superexposição de celebridades e o poder da arte.

"Para mim, cada vez que Lucas chegava perto para um dueto, deviam nascer gatinhos e pandas, gnus e cães dóceis, deviam nascer colibris, araras azuis, golfinhos, tamanduás, galinhas-d'angola. Eu passo os dias a querer entender como redobrar a graça, a gratidão pela vida e pelas coisas lindas que nos acontecem, a gratidão por todo o amor que fomos e somos capazes, e concluo que isso se faz sempre pela força também dos outros", escreveu Valter Hugo.

Lucas Lima comentou na publicação da ex-esposa, elogiando o trabalho. "Aprender a ouvir as vozes certas e emudecer o barulho é tão difícil, né? Mas que essa voz tão linda grite nos nossos corações e seja luz", escreveu.

Xororó e Junior, irmão e ex-dupla de Sandy, também demonstraram admiração pela cantora nos comentários. "É muita emoção, como pai, admirador e fã", escreveu o sertanejo.

Turnê internacional

Mesmos separados, Lucas cumpre a agenda da turnê de Sandy, que começou em 6 de outubro em Lisboa. A cantora viajou companhada dos pais, Xororó e Noely. A turnê ainda incluiu Porto, Dublin e Londres.

O casal decidiu se separar após 24 anos juntos, contando o tempo de namoro. Eles são pais de Theo, de 9 anos. “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, disseram em um trecho do comunicado de 25 de setembro.