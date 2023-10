Sandy divulga imagens de show em Portugal, e Lucas Lima elogia plateia

Iniciando turnê pela Europa, Sandy curtiu muito os dias que passou em Portugal. Após show em Lisboa, na sexta-feira (6), ela esteve com sua banda na cidade do Porto, domingo (8), apresentação que considerou “mágica”.

“Noite mágica e inesquecível em Porto… Quanta emoção pra um só coração! Com ídolos no palco e na plateia. Obrigada, gente linda!”, declarou a artista. A apresentação, que contou com a participação do ex-marido dela, o músico Lucas Lima, e também de seu pai, o sertanejo Xororó, emocionou o público e a cantora.

Tanto que ela fez questão de compartilhar os melhores momentos nas redes sociais. Atento às postagens da ex, Lucas foi o primeiro a se manifestar e comentou: “Que show foi esse! Que plateia absurda!”.

Antes, sábado (7), o ex-casal turistou e visitou uma cafeteria na capital portuguesa, na companhia de Xororó. “Nos sentimos honrados com a vossa visita”, escreveu o dono do estabelecimento nos stories do Instagram. Além de Portugal, eles se apresentarão em Dublin, na Irlanda, e em Londres, na Inglaterra.

O casal decidiu se separar após 24 anos juntos, contando o tempo de namoro. Juntos, eles têm um filho: Theo, de 9 anos. “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, disseram em um trecho do comunicado de 25 de setembro.