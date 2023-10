Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, comenta novo relacionamento da modelo: 'força ao casal'

O empresário Thiago Lopes comentou sobre o relacionamento de sua ex-esposa, Andressa Urach. A modelo usou as redes sociais, no domingo (8), para anunciar um novo relacionamento.

Legenda: “Desejo felicidade e força ao casal. Tem tudo pra dar certo”, disse o empresário Foto: Reprodução/Instagram

Ao ser perguntado sobre o assunto, por um seguidor, Thiago respondeu: "Desejo felicidade e força ao casal. Tem tudo pra dar certo”, disse o empresário.

Esse é o primeiro relacionamento público dela após o fim do casamento com Thiago Lopes, com quem tem um filho, Leon, de um ano. Ambos estiveram juntos por dois anos, começando o relacionamento em 2020 e casando no mesmo ano.

NOVO RELACIONAMENTO

No último domingo (8), a modelo utilizou as redes sociais para anunciar um novo relacionamento com Sergio Carvalho. Anônimo, o novo companheiro da modelo tinha um perfil fechado na rede social, mas decidiu torná-lo público. Rapidamente, o seu número de seguidores subiu de 299 para 6.733 até o momento desta matéria.

Na conta, Sérgio mantém somente uma foto ao lado da parceira, a mesma publicada por Andressa. Na legenda do post, o rapaz se declarou para a modelo.

“Amo estar com você! E a forma que você me completa”, disse, acrescentando dois corações.